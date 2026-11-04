Bruno Longhi si è espresso sull'eccessiva critica che spesso e volentieri colpisce l'Inter, ieri vittoriosa in Champions League
VIDEO / Chivu: "Non si cancella tutto per il derby, ho un gruppo sano. Per noi Lautaro..."
Ieri l'Inter di Chivu ha conquistato una importantissima vittoria contro il Feyenoord in Champions League. L'ha conquistata dopo la sconfitta nel derby e dopo una scia negativa in Europa, mostrando al mondo l'incredibile voglia di rivincita che questo gruppo sa sfoderare quando serve. In questa ottica a Radio Sportiva i tifosi si sono interrogati anche sulle critiche che non risparmiano l'Inter in nessun momento della stagione. Ecco cosa ne pensa Bruno Longhi: CONTINUA A LEGGERE.
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