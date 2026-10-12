Maurito all'Inter? Il giocatore ci avrebbe riprovato e non solo nella finestra estiva di questo calciomercato
VIDEO FCIN1908/ Spalletti: "Icardi? Il problema era il suo contorno. In area..."
Fabrizio Biasin ha raccontato recentemente come Mauro Icardi abbia tentato nell'estate 2026 di ritornare all'Inter. "Nell'estate 2026, Mauro Icardi ha combattuto con le unghie e con i denti nella speranza di tornare a fare la quinta punta dell'Inter. Sarebbe tornato anche con lo stipendio base, purtroppo per lui le caselle erano piene", ha rivelato il giornalista di Libero. Sul tema si è espresso anche Bruno Longhi, aggiungendo un dettaglio clamoroso: CONTINUA A LEGGERE.
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