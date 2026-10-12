Fabrizio Biasin ha raccontato recentemente come Mauro Icardi abbia tentato nell'estate 2026 di ritornare all'Inter. "Nell'estate 2026, Mauro Icardi ha combattuto con le unghie e con i denti nella speranza di tornare a fare la quinta punta dell'Inter. Sarebbe tornato anche con lo stipendio base, purtroppo per lui le caselle erano piene", ha rivelato il giornalista di Libero. Sul tema si è espresso anche Bruno Longhi, aggiungendo un dettaglio clamoroso: CONTINUA A LEGGERE.