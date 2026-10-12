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Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, intervistato da Sky Sport, ha parlato così alla vigilia della gara contro il Bruges in Champions League: "Noi siamo consapevoli del fatto che dobbiamo giocare 7 partite e ottenere il massimo per qualificarci. Il Bruges è una squadra che ha un'identità, che è propositiva: ha un determinato tipo di valore. Non sarà facile, in Champions nessuna gara lo è.

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Noi nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia, determinazione e atteggiamento: in base a quello si sceglie. Abbiamo scelto diversamente col Parma rispetto a quello che qualcuno poteva pensare: abbiamo una rosa importante che mette a disposizione del gruppo il suo valore individuale.

Calhanoglu? Il suo valore nessuno deve mai metterlo in discussione, l'ha fatto vedere negli anni: si vedrà che gestione ne faremo, abbiamo bisogno di tutti perché si gioca ogni tre giorni. Quello che non dovremo fare è mettere a rischio l'integrità fisica dei giocatori.

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Champions come sogno o occasione? Tutti dovremo fare attenzione a questa domanda: se si risponde con sogno si mette come titolo obiettivo e non è la stessa risposta. E' giusto che l'Inter abbia l'ambizione di arrivare fino a dove può sognando che si può arrivare lontano".