Che cosa deve cambiare l'Inter nella fase difensiva per aggiustare la propensione a prendere gol?

Redazione1908
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Il campionato è fermo per una lunga sosta, ma i temi che lo riguardano continuano a tenere aperti dibattiti e riflessioni. Dopo 5 giornate c'è già chi stila i primi bilanci, per forza di cose ancora approssimativi. Quasi tutti concordano sull'Inter favorita per quella che sarà una lunga lotta scudetto. Ma in casa Inter si parla anche di ciò che ha funzionato meno, prime su tutte la fase difensiva. Bruno Longhi si è fatto un'idea dell'origine di tutti i mali e l'ha esposta a Radio Sportiva: CONTINUA A LEGGERE.

Longhi Inter

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