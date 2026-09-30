VIDEO FCIN1908 / Orsato: "VAR, ecco il vero obiettivo. Guida e Maresca col Napoli..."

Bruno Longhi ha nominato le squadre pronte a lottare per lo scudetto fino alla fine. Dopo cinque giornate di campionato si parla di un'Inter favorita. Ma anche la squadra nerazzurra - secondo il giornalista - presenta pregi e qualche difetto. C'è un aspetto di mercato, infatti, che non ha ancora convinto Longhi: CONTINUA A LEGGERE.