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Siamo esattamente a metà sosta, l'Inter è tornata in campo lunedì 28 settembre dopo la settimana di pausa concessa da Cristian Chivu.

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Come sottolinea Sky Sport, Djed Spence è uno dei giocatori che dopo la sosta potrebbe entrare nelle rotazioni e fare il suo esordio. È tornato pienamente in gruppo e con il Parma ci sarà, poi deciderà Chivu se impiegarlo, ma ci sta già lavorando ad Appiano per inserirlo il prima possibile nelle rotazioni.

Stesso discorso per Ivan Provedel, ancora a secco di minuti nelle gare ufficiali, che potrebbe avere una chance visti i tanti impegni ravvicinati e magari proprio col Parma visto che Martinez è impegnato con la nazionale spagnola.

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Fra i giocatori fin qui meno utilizzati anche Aleksandar Stankovic, impegnato in nazionale ora, ma desideroso di trovare maggior minutaggio in nerazzurro. Cristian Chivu ci sta pensando, anche lui avrà maggior spazio alla ripresa.

Sono tre giocatori che troveranno spazio visti gli impegni ravvicinati, Chivu è pronto a lanciarli: Provedel in porta, Spence a destra e Stankovic come mezzala.