A Radio Sportiva si parla di difensori centrali

Redazione1908
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A Radio Sportiva l'argomento si è focalizzato sui difensori centrali. Bruno Longhi ha esposto la sua opinione in merito, rispondendo ad un tifoso che esaltava le qualità di Ramon (difensore del Como). Come mai nessuna delle big ha pensato al suo profilo? Ecco la risposta di Longhi: CONTINUA A LEGGERE.

Longhi Inter

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