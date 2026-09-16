A Radio Sportiva si è parlato di Inter e della partita contro l'Udinese

Redazione1908
Vitiello

VIDEO FCIN1908 / Inter, succede di tutto contro l'Udinese: l'analisi di FcInter1908

Bruno Longhi ha risposto agli ascoltatori di Radio Sportiva in merito ad alcuni temi che riguardano casa Inter. Il giornalista ha commentato in maniera piuttosto critica le dichiarazioni di Cristian Chivu in difesa di Pep Martinez: CONTINUA A LEGGERE.

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