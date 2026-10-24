Durissima la replica di Bruno Longhi al giornalista di Sportitalia
VIDEO / Bastoni: "Applausi non li prendevo neanche prima. Ma il buio per me è altro"
Bruno Longhi ha commentato e replicato su X ad alcune esternazioni ad opera di un giornalista di Sportitalia. Il succo del dibattito? Un confronto tra Alessandro Bastoni e Strahinja Pavlovic. La replica di Longhi è durissima: CONTINUA A LEGGERE.
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