Durissima la replica di Bruno Longhi al giornalista di Sportitalia

Redazione1908
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VIDEO / Bastoni: "Applausi non li prendevo neanche prima. Ma il buio per me è altro"

Bruno Longhi ha commentato e replicato su X ad alcune esternazioni ad opera di un giornalista di Sportitalia. Il succo del dibattito? Un confronto tra Alessandro Bastoni e Strahinja Pavlovic. La replica di Longhi è durissima: CONTINUA A LEGGERE.

Longhi Inter

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