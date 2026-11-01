Che cosa ci dice il derby? Secondo Bruno Longhi ci dice soprattutto che è finita un'era
GUARRO e PACE EP34: Chivu ha detto una cosa da brividi. Barella non può diventare una tassa
La sconfitta dell'Inter nel derby ha sollevato riflessioni e interrogativi in merito al percorso e al valore della squadra di Chivu. Gli addetti ai lavori hanno commentato e approfondito ogni aspetto. Ecco l'analisi di Bruno Longhi, che sancisce la fine di un'era: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Fabregas: "Inter? Affronteremo la squadra più forte d'Italia. Ho visto il derby e vi dico..."
Infortuni
Inter, infortunati: novità per Pavard in vista del Feyenoord. Il rientro di Jones e Stones...
Interviste
Bastoni durissimo: "L'Inter va meritata ogni giorno, una cosa non mi è piaciuta per niente"
Ultima ora
Sabatini: "Ecco perché difendo Chivu. L'anno scorso c'era una task force che..."
News Inter Under 23
Serie C, pagelle Cosenza-Inter U23: Charlys almeno ci prova, male Fumagalli e Tosto
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti