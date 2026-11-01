GUARRO e PACE EP34: Chivu ha detto una cosa da brividi. Barella non può diventare una tassa

La sconfitta dell'Inter nel derby ha sollevato riflessioni e interrogativi in merito al percorso e al valore della squadra di Chivu. Gli addetti ai lavori hanno commentato e approfondito ogni aspetto. Ecco l'analisi di Bruno Longhi, che sancisce la fine di un'era: CONTINUA A LEGGERE.