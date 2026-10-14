Focus sui talenti italiani e su Tresoldi, protagonista in Champions League contro l'Inter

Redazione1908
chivu inter bruges conf (1)

VIDEO FCIN1908 / Inter-Bruges, Chivu: "Ecco qual è stato il problema della fase difensiva"

Bruno Longhi si è soffermato a rispondere ad un ascoltatore di Radio Sportiva in merito al valore di Tresoldi (che ieri contro l'Inter in Champions League ha sfoderato una tripletta) e sul fatto che in Italia ci sia spesso miopia verso il talento e che si faccia fatica a riconoscerlo. Il giornalista sportivo ha illustrato la sua opinione in merito al calciatore che non ha ancora scelto quale Nazionale rappresentare: CONTINUA A LEGGERE.

Longhi Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti