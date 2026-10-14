Bruno Longhi si è soffermato a rispondere ad un ascoltatore di Radio Sportiva in merito al valore di Tresoldi (che ieri contro l'Inter in Champions League ha sfoderato una tripletta) e sul fatto che in Italia ci sia spesso miopia verso il talento e che si faccia fatica a riconoscerlo. Il giornalista sportivo ha illustrato la sua opinione in merito al calciatore che non ha ancora scelto quale Nazionale rappresentare: CONTINUA A LEGGERE.