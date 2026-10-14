GUARRO e PACE EP24: Inter-Bruges da vergognarsi. Inaccettabile mandare Bonny e Bisseck nel post

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L'Inter si lecca le ferite il giorno dopo la brutta sconfitta a San Siro in Champions League contro il Bruges. Nel post gara, Cristian Chivu ha preannunciato dei cambiamenti in vista delle prossime partite.

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Sull'argomento, Sky Sport ha fatto il punto:

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"I cambiamenti che vorrà portare Chivu non riguarderanno i singoli, ma andranno su un livello più generale, un discorso di squadra, di equilibrio che in alcune partite viene perso e che poi lascia spazio alla frenesia di voler recuperare il risultato e alla frustrazione. Nel secondo tempo l'Inter è apparsa sfilacciata e troppo fragile, vulnerabile agli attacchi del Bruges. Cambierà qualcosa a livello di approccio generale, tattico, di equilibrio, mentale. A prescindere dalle prestazioni, sta arrivando comunque il momento di Provedel".