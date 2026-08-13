GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

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Con un messaggio postato sui propri canali social, Romelu Lukaku ha ufficialmente detto addio al Napoli, visto il trasferimento al Feberbahce concretizzatosi nelle scorse ore.

Ecco il messaggio dell'ex Inter: "Caro Napoli, grazie per avermi fatto sentire a casa! Grazie per aver creduto in me in un momento in cui ero con le spalle al muro... Abbiamo realizzato cose straordinarie e le custodirò per sempre nel cuore".

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