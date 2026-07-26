Italia grande assente, ma la Germania non ha fatto meglio

Redazione1908
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VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"

Lothar Matthäus ha espresso una lunga lista di critiche all'indirizzo del gioco espresso dalla Nazionale tedesca. Nella lista dei flop della Coppa del Mondo l'ex calciatore ha messo l'Italia al primissimo posto, immediatamente seguita dalla Germania. L'ex giocatore dell'Inter ha spiegato perché: CONTINUA A LEGGERE.

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