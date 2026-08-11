Rafael Leao esce allo scoperto. L'attaccante del Milan e del Portogallo è tornato a parlare del suo futuro e lo ha fatto attraverso una story apparsa sul suo profilo Instagram.

Il portoghese ha ribadito che la gestione dei suoi interessi è affidata alla famiglia e ai suoi avvocati.

"Il mio unico pensiero è il campo: sono concentrato sul dare il massimo, ogni singola partita e ogni singolo allenamento.

Solo per evitare ogni forma di speculazione e notizie non vere, ribadisco che da tempo ho affidato la gestione di tutti i miei interessi esclusivamente alla mia famiglia e ai miei avvocati. Nessun altro soggetto è autorizzato a parlare a mio nome. Testa ai prossimi obiettivi".