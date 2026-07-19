Agus Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, ha spiegato bene ai microfoni di Caras che cosa significhi sostenere il giocatore argentino al Mondiale: "Come moglie, l’unica cosa che desidero è che Lautaro ottenga buoni risultati e vedere che si gode ciò per cui ha lavorato così duramente. Condividere quei momenti da così vicino è un privilegio enorme, ma implica anche vivere ogni partita con tantissima tensione e con il cuore in gola”. Ma, nonostante la finale del Mondiale in programma domani, Agus non dimentica l'Inter: CONTINUA A LEGGERE.