Il Capitano dell'Inter si prepara alla finale del Mondiale contro la Spagna: concentrazione altissima e tanta voglia di essere ancora una volta decisivo
VIDEO / Lautaro, tappa a Madrid prima del Mondiale: relax e volley con Agus
Agus Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez, ha spiegato bene ai microfoni di Caras che cosa significhi sostenere il giocatore argentino al Mondiale: "Come moglie, l’unica cosa che desidero è che Lautaro ottenga buoni risultati e vedere che si gode ciò per cui ha lavorato così duramente. Condividere quei momenti da così vicino è un privilegio enorme, ma implica anche vivere ogni partita con tantissima tensione e con il cuore in gola”. Ma, nonostante la finale del Mondiale in programma domani, Agus non dimentica l'Inter: CONTINUA A LEGGERE.
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