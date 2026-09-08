Kleofina è tornata a calcare le scene più importanti dello spettacolo. La moglie di Benjamin Pavard, nonché la sua prima tifosa sfegatata, è diventata mamma da pochi mesi e in questi giorni ha di nuovo sfilato sul red carpet del Festival di Venezia. In estate si è deciso il futuro del calciatore, che tornava all'Inter da un prestito. L'idea iniziale della società era quella di farlo ripartire di nuovo. Invece, per la gioia di Benjamin e della moglie, il difensore francese è tornato a far parte del progetto Inter. Kleofina ha confessato ai suoi follower che il periodo appena trascorso non è stato per nulla semplice: CONTINUA A LEGGERE.