Il giornalista Enrico Varriale ha commentato il pareggio dell'Inter con l'Atalanta: "Pari di Atalanta che rimonta Inter nel finale evidenziando i problemi della squadra di Chivu espulso per proteste. Il gol di Krstovic, convalidato da Manganiello, è episodio al limite, ma la capolista ha le gomme sgonfie come si era visto nel derby e Milan può sperare". Un tifoso lo ha prontamente sollecitato sull'episodio più discusso del match, il rigore non concesso su Frattesi. E la risposta di Varriale ha fatto infuriare i tifosi: CONTINUA A LEGGERE.