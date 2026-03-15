Il giornalista Enrico Varriale ha commentato il pareggio dell'Inter con l'Atalanta: "Pari di Atalanta che rimonta Inter nel finale evidenziando i problemi della squadra di Chivu espulso per proteste. Il gol di Krstovic, convalidato da Manganiello, è episodio al limite, ma la capolista ha le gomme sgonfie come si era visto nel derby e Milan può sperare". Un tifoso lo ha prontamente sollecitato sull'episodio più discusso del match, il rigore non concesso su Frattesi. E la risposta di Varriale ha fatto infuriare i tifosi: CONTINUA A LEGGERE.
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fcinter1908 social “Rigore grande come una casa su Frattesi, non lo dici?”, Varriale fa infuriare i tifosi
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“Rigore grande come una casa su Frattesi, non lo dici?”, Varriale fa infuriare i tifosi
Il botta e risposta ha infiammato i social
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