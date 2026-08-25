Nella prima puntata stagionale di Bordocam sono emersi alcuni retroscena in merito a Inter-Monza. Nel corso del primo tempo, si è percepita tanta tensione tra Lautaro e alcuni giocatori dell'Inter e l'arbitro Marinelli. Su questo tema si è aperto naturalmente un dibattito. Tancredi Palmeri ha condiviso su X il suo pensiero in merito: CONTINUA A LEGGERE.