Fa discutere quanto emerso in Bordocam, format di DAZN, sui dialoghi in campo tra arbitro e giocatori in Inter-Monza

Redazione1908
Quinta punta, c'è il nome

VIDEO / "I dirigenti dell'Inter hanno già un nome. Chivu vuole uno come..."

Nella prima puntata stagionale di Bordocam sono emersi alcuni retroscena in merito a Inter-Monza. Nel corso del primo tempo, si è percepita tanta tensione tra Lautaro e alcuni giocatori dell'Inter e l'arbitro Marinelli. Su questo tema si è aperto naturalmente un dibattito. Tancredi Palmeri ha condiviso su X il suo pensiero in merito: CONTINUA A LEGGERE.

Tancredi Palmeri su Lautaro

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