Come è accaduto nelle ultime tre gare di campionato, l'Inter si è ritrovata sotto di due gol. Approccio sbagliato, errori individuali e una lacunosa fase difensiva sono tutti elementi sui quali dovrà lavorare Cristian Chivu durante la sosta.

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A proposito dei due gol della Roma, qualcuno ha imputato entrambe le reti a Yann Bisseck, non è dello stesso avviso Tancredi Palmeri: "Anche ieri, nel trovare responsabilità di Bisseck sui due gol della Roma si sbaglia col botto. Gli lasciano due uomini ed è colpa sua?! Sbaglia e assai Diouf che lo lascia solo, ma ha anche responsabilità Barella che non taglia".