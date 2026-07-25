Il giornalista rivela il retroscena legato ai nerazzurri e all'attaccante portoghese, dopo le sue recenti dichiarazioni
VIDEO FCIN1908 / Inter, sfottò di giocatori e tifosi al Milan: "Se giocava Leao..."
Nelle ultime ore continuano a girare sui social dichiarazioni di Rafael Leao, attaccante del Milan e del Portogallo, al podcast brasiliano Podpah su un suo presunto veto nei confronti dell'Inter prima del trasferimento al Milan.
"Ho detto di no, mi sono imposto. Anche se giocavano la Champions League. No, non voglio andare, amico, ho detto. Non voglio andare all'Inter".
Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, le commenta così: CONTINUA A LEGGERE
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