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fcinter1908 social Palmeri: “Errore clamoroso di Rocchi. La verità è che nessuno vuole che l’Inter…”

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Palmeri: “Errore clamoroso di Rocchi. La verità è che nessuno vuole che l’Inter…”

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Il messaggio durissimo sulle designazioni
Redazione1908

Tancredi Palmeri ha aggiunto una riflessione importante al termine di Inter-Atalanta, con un focus dedicato all'aspetto arbitrale. All'Inter è stato negato un rigore che definire clamoroso è poco. Il giornalista di Sportitalia ha ravvisato una brutta tendenza ai danni dell'Inter, iniziata con Inter-Juventus. Sono tanti i messaggi lanciati da Palmeri, uno in particolare all'indirizzo di Rocchi non nasconde la gravità delle designazioni: CONTINUA A LEGGERE.

 

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