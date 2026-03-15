Tancredi Palmeri ha aggiunto una riflessione importante al termine di Inter-Atalanta, con un focus dedicato all'aspetto arbitrale. All'Inter è stato negato un rigore che definire clamoroso è poco. Il giornalista di Sportitalia ha ravvisato una brutta tendenza ai danni dell'Inter, iniziata con Inter-Juventus. Sono tanti i messaggi lanciati da Palmeri, uno in particolare all'indirizzo di Rocchi non nasconde la gravità delle designazioni: CONTINUA A LEGGERE.
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fcinter1908 social Palmeri: “Errore clamoroso di Rocchi. La verità è che nessuno vuole che l’Inter…”
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Palmeri: “Errore clamoroso di Rocchi. La verità è che nessuno vuole che l’Inter…”
Il messaggio durissimo sulle designazioni
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