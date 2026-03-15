Tancredi Palmeri ha aggiunto una riflessione importante al termine di Inter-Atalanta, con un focus dedicato all'aspetto arbitrale. All'Inter è stato negato un rigore che definire clamoroso è poco. Il giornalista di Sportitalia ha ravvisato una brutta tendenza ai danni dell'Inter, iniziata con Inter-Juventus. Sono tanti i messaggi lanciati da Palmeri, uno in particolare all'indirizzo di Rocchi non nasconde la gravità delle designazioni: CONTINUA A LEGGERE.