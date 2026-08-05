Al termine della partita amichevole di Perth, sul proprio account X Tancredi Palmeri ha fatto queste considerazioni sul derby tra Milan e Inter
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Al termine della partita amichevole di Perth, sul proprio account X Tancredi Palmeri ha fatto queste considerazioni sul derby tra Milan e Inter:
"Considerazioni in ordine sparso di un Milan-Inter ovviamente di nessuna attendibilità: - 6 occasioni a 2 per l’Inter - positiva primi 30’ offensivi del Milan che pressa, poi va sfiatando - l’Inter non brilla particolarmente ma prima tiene il campo con mestiere, poi comanda".
https://x.com/tancredipalmeri/status/2084990894558568798
Considerazioni in ordine sparso di un #MilanInter ovviamente di nessuna attendibilità:— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 5, 2026
- 6 occasioni a 2 per l’Inter
- positiva primi 30’ offensivi del Milan che pressa, poi va sfiatando
- l’Inter non brilla particolarmente ma prima tiene il campo con mestiere, poi comanda
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