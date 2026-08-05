Al termine della partita amichevole di Perth, sul proprio account X Tancredi Palmeri ha fatto queste considerazioni sul derby tra Milan e Inter

Marco Macca
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VIDEO / Milan-Inter, prima dell'inizio a Perth omaggio da brividi a Baresi: le immagini

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Al termine della partita amichevole di Perth, sul proprio account X Tancredi Palmeri ha fatto queste considerazioni sul derby tra Milan e Inter:

AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season Friendly
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"Considerazioni in ordine sparso di un Milan-Inter ovviamente di nessuna attendibilità: - 6 occasioni a 2 per l’Inter - positiva primi 30’ offensivi del Milan che pressa, poi va sfiatando - l’Inter non brilla particolarmente ma prima tiene il campo con mestiere, poi comanda".

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