Ancora qualche giorno di vacanza per Marcus Thuram, impegnato con la sua Francia fino alla finale terzo-quarto posto del Mondiale in USA.

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L'attaccante francese dell'Inter ha pubblicato sui social alcune foto delle sue vacanze ma anche dei video che lo ritraggono al lavoro (con tanto di maglia vintage di Ronaldo) per tornare ad Appiano con una buona condizione fisica.

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A catturare l'attenzione dei tifosi nerazzurri è però il commento di Benjamin Pavard al posto di Thuram: "Ti aspettiamo", ha scritto il difensore ex Marsiglia, con tanto di emoji sorridente. Un chiaro segnale della sua volontà di non lasciare l'Inter in questa finestra di mercato. Basterà per convincere la dirigenza nerazzurra? I segnali lanciati da Pavard sono sempre più insistenti.