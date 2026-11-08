Juan Cuadrado ha commentato ai microfoni di Tuttosport la sua scelta - a fine carriera - di vestire la maglia dell'Inter. Una scelta che non ripeterebbe, a giudicare dalle sue dichiarazioni: «In quel momento non mi resi conto di quanto fosse accesa la rivalità. Io volevo solo giocare, quando sei in attività non fai troppi ragionamenti. Quando sono andato da loro ho capito di aver ferito il mondo bianconero, pur involontariamente». Tancredi Palmeri ha commentato ironicamente le sue dichiarazioni: CONTINUA A LEGGERE.