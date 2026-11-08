Il giornalista di Sportitalia ha fatto dell'ironia sulle dichiarazioni di Cuadrado relative al suo periodo all'Inter
VIDEO FCIN1908 / "Chi non salta juventino è", Cuadrado: "Grande emozione essere qui"
Juan Cuadrado ha commentato ai microfoni di Tuttosport la sua scelta - a fine carriera - di vestire la maglia dell'Inter. Una scelta che non ripeterebbe, a giudicare dalle sue dichiarazioni: «In quel momento non mi resi conto di quanto fosse accesa la rivalità. Io volevo solo giocare, quando sei in attività non fai troppi ragionamenti. Quando sono andato da loro ho capito di aver ferito il mondo bianconero, pur involontariamente». Tancredi Palmeri ha commentato ironicamente le sue dichiarazioni: CONTINUA A LEGGERE.
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