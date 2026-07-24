Sta facendo discutere l'idea di Paolo Maldini di pensare al profilo di Andrea Pirlo per la panchina della Nazionale italiana. C'è grande fiducia nella figura della leggenda del Milan, ma il nome dell'ex allenatore della Juventus non convince tutti. Tra i giornalisti spicca Tancredi Palmeri, che si è espresso in maniera molto decisa: CONTINUA A LEGGERE.