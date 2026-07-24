Sui social si parla del prossimo ct della Nazionale italiana. Il giornalista Palmeri ha le idee piuttosto chiare in proposito
VIDEO FCIN1908 / Inter, arrivato in ritiro a Donaueschingen il presidente Marotta
Sta facendo discutere l'idea di Paolo Maldini di pensare al profilo di Andrea Pirlo per la panchina della Nazionale italiana. C'è grande fiducia nella figura della leggenda del Milan, ma il nome dell'ex allenatore della Juventus non convince tutti. Tra i giornalisti spicca Tancredi Palmeri, che si è espresso in maniera molto decisa: CONTINUA A LEGGERE.
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