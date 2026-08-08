Il giornalista sottolinea il lavoro svolto dall’allenatore nerazzurro e analizza gli ingressi di Stankovic e Pavard, soffermandosi anche sul rapporto con Lautaro
VIDEO / Australia, visita agli Inter Club: entusiasmo alle stelle per Bonny e Pavard
Tancredi Palmeri ha difeso il lavoro svolto da Cristian Chivu e ha invitato Oaktree a sostenere maggiormente il progetto tecnico dell’Inter. Secondo il giornalista, l’allenatore nerazzurro avrebbe dimostrato sul campo di meritare almeno un paio di rinforzi in linea con le proprie esigenze. Nel suo intervento, Palmeri è andato durissimo contro la proprietà nerazzurra: CONTINUA A LEGGERE
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Segnano ancora Dimarco e Diouf, l'Inter batte la Juventus 2-1
Mercato Inter
Mediaset - Inter, ecco come si può sbloccare il mercato: "Obiettivo Jones, affondo solo se..."
Mercato Inter
Palmeri: “Oaktree non supporta l’Inter, ci sono 120 mln! Ma se li tiene perché…”
Ultima ora
Juve-Inter, formazioni UFFICIALI: Calhanoglu titolare. Sorpresa Bovio. In attacco...
Mercato Inter
Pedullà: "Nico Gonzalez? Juve deve scendere da 28 mln. Frattesi, ci sarà un motivo se..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti