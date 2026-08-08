Il giornalista sottolinea il lavoro svolto dall’allenatore nerazzurro e analizza gli ingressi di Stankovic e Pavard, soffermandosi anche sul rapporto con Lautaro

Redazione1908
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Tancredi Palmeri ha difeso il lavoro svolto da Cristian Chivu e ha invitato Oaktree a sostenere maggiormente il progetto tecnico dell’Inter. Secondo il giornalista, l’allenatore nerazzurro avrebbe dimostrato sul campo di meritare almeno un paio di rinforzi in linea con le proprie esigenze. Nel suo intervento, Palmeri è andato durissimo contro la proprietà nerazzurra: CONTINUA A LEGGERE

Tancredi Palmeri

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