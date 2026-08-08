Tancredi Palmeri ha difeso il lavoro svolto da Cristian Chivu e ha invitato Oaktree a sostenere maggiormente il progetto tecnico dell’Inter. Secondo il giornalista, l’allenatore nerazzurro avrebbe dimostrato sul campo di meritare almeno un paio di rinforzi in linea con le proprie esigenze. Nel suo intervento, Palmeri è andato durissimo contro la proprietà nerazzurra: CONTINUA A LEGGERE