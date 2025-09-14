L'appunto del giornalista sportivo sull'episodio da moviola che sta facendo discutere

Juventus-Inter ha regalato tanti gol (culminati con la delusione finale per i nerazzurri) e anche qualche polemica. Il principale dubbio riguarda il contatto tra Khephren Thuram e Bonny pochi istanti prima del 4-3 bianconero. In quell'occasione l'Inter si è lamentata per un fallo sull'attaccante nerazzurro. In tanti si sono espressi sull'episodio da moviola, tra questi anche Tancredi Palmeri: Di questo episodio da moviola si continuerà a discutere. Il giornalista sportivo ha analizzato in particolare un'immagine della referee cam dell'arbitro Colombo.