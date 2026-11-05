Il giornalista di Sportitalia ha preso in prestito un vecchio titolo della Rosea per raccontare la disfatta del Milan a San Siro
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"Il Milan non riesce a segnare, a San Siro finisce 0-2 con doppietta di Joseph. Ottimo Ferencvaros, che resta a punteggio pieno, ma per Amorim è un enorme passo indietro. Milan con 3 punti dopo 4 partite europee", sintetizza e racconta la Gazzetta dello Sport. Finito l'effetto derby, i rossoneri sono tornati in una dimensione molto poco europea. Tancredi Palmeri ha suggerito in maniera provocatoria un titolo per raccontare la brutta serata dei rossoneri a San Siro: CONTINUA A LEGGERE.
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