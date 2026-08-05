Per Tancredi Palmeri la squadra di Simeone può chiudere nelle prossime ore per il difensore argentino

Redazione1908
Immagine 2026-08-05 115012

VIDEO / L'Optus Stadium di Perth apre le porte all'Inter: "Benvenuti ai campioni d'Italia"

Sono ore decisive per il futuro di Cristian Romero. L'unica sicurezza al momento è che il difensore argentino lascerà il Tottenham, da capire a questo punto dove giocherà la prossima stagione. L'Inter sembrava la squadra più vicina a chiudere la trattativa ma Tancredi Palmeri vede i nerazzurri ormai quasi superati: CONTINUA A LEGGERE

Tancredi Palmeri, nel suo editoriale per Sportitalia, ha parlato della situazione di Alessandro Bastoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti