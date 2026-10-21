VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

"Siamo solo a metà ottobre e già si parla del prossimo allenatore della Juve. Non un bel segnale per Luciano Spalletti, a prescindere che il tema riguardi il presente (quindi un esonero nel caso le cose peggiorassero ulteriormente nel breve periodo) o il futuro (quindi una sostituzione a fine stagione nonostante il contratto rinnovato pochi mesi fa)", ha esordito la Gazzetta dello Sport a proposito della panchina bianconera. Tancredi Palmeri ci ha costruito un sondaggio curioso: i destinatari sono i tifosi dell'Inter... CONTINUA A LEGGERE.