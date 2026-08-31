Il punto di vista del giornalista sportivo sui tecnici di Como e Napoli
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Tancredi Palmeri ha analizzato la vittoria del Como sul Napoli. "Nonostante il Como domini nel gioco la ripresa, produce solo un’occasione, e alla fine il forcing finale fa chiudere il Napoli con 8 occasioni a 5. Il Como vince come si dice “da grande squadra che sa soffrire”. E se il Como si giocasse lo scudetto?", ha azzardato il giornalista. Palmeri ha poi aggiunto una riflessione spietata: CONTINUA A LEGGERE.
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