Tancredi Palmeri ha analizzato la vittoria del Como sul Napoli. "Nonostante il Como domini nel gioco la ripresa, produce solo un’occasione, e alla fine il forcing finale fa chiudere il Napoli con 8 occasioni a 5. Il Como vince come si dice “da grande squadra che sa soffrire”. E se il Como si giocasse lo scudetto?", ha azzardato il giornalista. Palmeri ha poi aggiunto una riflessione spietata: CONTINUA A LEGGERE.