Di Inter-Napoli si è parlato tantissimo in ottica classifica e per lo spettacolo calcistico offerto. Ma non si è parlato solo della partita. Sotto i riflettori è finito anche uno show andato in scena a bordocampo. Stiamo parlando del box riservato al rapper Sfera Ebbasta, che per il lancio del suo ultimo disco si è fatto accompagnare da 10 ragazze bellissime e tutte vestite di nero. Difficile non notarle. Su questo tema Gabriele Parpiglia ha scritto un approfondimento, intervistando una delle ragazze e scandagliando ciò che si nasconde dietro a questa operazione commerciale: CONTINUA A LEGGERE.