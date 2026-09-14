A Daniel Maldini, che era alla guida della sua Porsche Carrera, è stata ritirata la patente: il calciatore del Cagliari è risultato positivo all'etilometro.
VIDEO FCIN1908 / Galliani: "Vi rispondo così su Maldini in Nazionale! Conosco bene Ibra e..."
Ieri Daniel Maldini è stato protagonista di un incidente nelle prime ore del mattino a Milano. Il giocatore del Cagliari è risultato positivo all’etilometro e gli è stata ritirata la patente. Si attendono dall’ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. La notte di festa del calciatore è arrivata dopo la bella vittoria della sua squadra contro l'Atalanta, nella quale c'è anche la firma di Maldini con un gol su rigore. Il giornalista Parpiglia ha commentato la vicenda con questa riflessione: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Interviste
Diouf: "Fare l'esterno ti sfinisce. Punto a tornare in mezzo. Ma se così mi impongo all'Inter..."
Stadi
Nuovo San Siro, quando sarà svelato il render. La plusvalenza per Inter e Milan. I tempi...
Senza categoria
W. Sabatini: "In A un solo fenomeno. Inter, che rimpianto. Chivu? La coerenza è una malattia..."
Rassegna stampa
Maldini, doppio guaio: positivo all'alcol e agli stupefacenti. Attesi gli esami tossicologici
Interviste
C. Augusto: "Questi anni all'Inter speciali. Ecco la prima cosa che ho imparato. Se penso..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti