Ieri Daniel Maldini è stato protagonista di un incidente nelle prime ore del mattino a Milano. Il giocatore del Cagliari è risultato positivo all’etilometro e gli è stata ritirata la patente. Si attendono dall’ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. La notte di festa del calciatore è arrivata dopo la bella vittoria della sua squadra contro l'Atalanta, nella quale c'è anche la firma di Maldini con un gol su rigore. Il giornalista Parpiglia ha commentato la vicenda con questa riflessione: CONTINUA A LEGGERE.