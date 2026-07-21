Gabriele Parpiglia si è confrontato con i suoi follower sul Mondiale. Il giornalista esperto di gossip è un fervente sostenitore di Lele Adani e sui social spiega anche perché. Tra i temi toccati c'è anche quello del ct della Nazionale italiana, che è ancora un enorme punto interrogativo. Parpiglia ha le idee chiare anche su quello. E tra i flop di questo Mondiale c'è Scaloni, ecco perché: CONTINUA A LEGGERE.