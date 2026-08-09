VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Benjamin Pavard vuole rimanere all'Inter e sta provando in tutti i modi in questo pre campionato a convincere Chivu e la dirigenza nerazzurra. Se non arrivassero offerte per acquistare il difensore alle condizioni dell'Inter, l'ex Bayern potrebbe rimanere e dire la sua nella prossima stagione.

Dalla sua parte c'è sicuramente il suo connazionale e compagno nell'Inter Marcus Thuram che ha commentato così sui social un foto di Pavard postata dopo l'amichevole contro la Juve: "Troppo forte".