A Radio Sportiva si è parlato della griglia di partenza del nostro campionato. Ormai manca pochissimo, anche se la finestra estiva di calciomercato non è ancora chiusa. Ecco come Sandro Sabatini ha analizzato la situazione a poche ore dall'avvio della Serie A, partendo dalla considerazione della Gazzetta dello Sport in merito ad un'Inter mai così favorita: CONTINUA A LEGGERE.