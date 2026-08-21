La Rosea parla di un'Inter chiaramente favorita, il giornalista aggiunge una riflessione sull'argomento

Redazione1908
- Milano
Inter, cosa succede se esce Luis Henrique

VIDEO / Guarro: "Se esce Luis Henrique Inter su un attaccante tipo..."

A Radio Sportiva si è parlato della griglia di partenza del nostro campionato. Ormai manca pochissimo, anche se la finestra estiva di calciomercato non è ancora chiusa. Ecco come Sandro Sabatini ha analizzato la situazione a poche ore dall'avvio della Serie A, partendo dalla considerazione della Gazzetta dello Sport in merito ad un'Inter mai così favorita: CONTINUA A LEGGERE.

Sabatini

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