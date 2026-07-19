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Ancora una volta il nome di Ivan Perisic è stato accostato all'Inter: l'esterno croato, attualmente in forza al PSV Eindhoven, non si sta dimostrando insensibile all'ipotesi di un nuovo ritorno in nerazzurro, e il filo che collega il giocatore al club milanese sembra ancora solidissimo.

Getty Images

A tal proposito, l'ultima storia postata su Instagram da Perisic non fa che alimentare queste voci e i sogni dei tifosi interisti: l'esterno croato ha pubblicato l'immagine scelta dai nerazzurri per ricordare tutti i propri calciatori che hanno disputato una finale del Mondiale.