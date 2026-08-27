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Il mercato dell'Inter non si può ancora considerare concluso. L'idea di inserire un attaccante diverso per caratteristiche da quelli già presenti c'è, ma dipenderà anche dalle uscite. E non necessariamente da Luis Henrique

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"Da tempo, l'Inter sarebbe ben contenta di regalare a Cristian Chivu un quinto attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelli già presenti in rosa, quindi non un alter ego della ThuLa né di Pio o Bonny ma un profilo in grado di saltare l'uomo, un "dribblomane", un jolly da calare all'occorrenza quando l'obbligo diventa quello di spaccare le partite. Ma finché non saluterà Luis Henrique, al quale è stato comunicato chiaramente che sarebbe meglio per tutti se trovasse una destinazione nuova, l'idea è destinata a rimanere tale. La Roma, che pure si era mossa per il brasiliano, ha fortemente frenato fino a mettere la trattativa in standby. E altre offerte, magari dall'estero, non ne sono arrivate. Ecco perché a fare spazio alla quinta punta potrebbe essere... la quarta punta, quindi restando comunque in quattro davanti: Bonny", spiega La Gazzetta dello Sport.

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"Il concetto è lo stesso di Luis Henrique: poco importa se l'acquisto è arrivato solo l'anno scorso, qualsiasi buona offerta verrebbe valutata con attenzione dalla dirigenza nerazzurra. Anche se Bonny ha vissuto una stagione diversa rispetto al brasiliano, non ha deluso nessuno e anzi quando è stato impiegato molto spesso è stato decisivo. Ma il nome del franco-ivoriano non rientra nella ristrettissima lista di incedibili a priori e anzi se dalle parti di viale della Liberazione arrivasse una proposta intorno ai 30-35 milioni (comunque una decina di plusvalenza rispetto a quando è stato acquistato la scorsa estate dal Parma) molto probabilmente arriverebbe il via libera. Ad oggi nulla si è ancora mosso, ma gli ultimi quattro giorni del calciomercato sono spesso lunghi e fitti di colloqui. Il 1° settembre scorso, proprio nelle ultimissime ore, l'Inter chiuse per l'arrivo di Akanji e la conseguente partenza di Pavard. Chissà che non sia una giravolta replicabile, solo in una zona di campo più avanzata e con protagonisti diversi. In caso contrario, l'Inter sarebbe comunque ben contenta di tenere Bonny", precisa il quotidiano.