Il giornalista contesta il mancato intervento sul contatto tra Kalulu e Rowe e richiama anche un altro episodio arbitrale del fine settimana
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Maurizio Pistocchi torna a parlare di arbitri e VAR e lo fa dopo Juventus-Atalanta, concentrandosi su un episodio che, secondo la sua lettura, avrebbe dovuto portare a una decisione completamente diversa. Nel mirino del giornalista c’è il contatto in area tra Kalulu e Rowe. Pistocchi distingue nettamente la posizione dell’arbitro da quella della sala VAR. L'attacco è durissimo: LEGGI IL POST COMPLETO SU GOLSSIP
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