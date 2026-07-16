Maurizio Pistocchi ha ridimensionato l'eco mediatico che sta avendo l'inchiesta - archiviata nelle scorse ore- relativa all'ex designatore Gianluca Rocchi. La considerazione che fa il giornalista è la seguente: "Tutte le società si interfacciano con il designatore, spesso con una figura istituzionale, il dirigente addetto agli arbitri, e lo fanno spesso quando non sono soddisfatte delle decisioni arbitrali". Il dialogo, quando rimane nella correttezza, fa parte di una consuetudine adottata da tutti i club della Serie A: quando le cose non vanno bene, ci si lamenta. Pistocchi ha replicato ai tifosi che invocavano una seconda Calciopoli: CONTINUA A LEGGERE.

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