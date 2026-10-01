Denzel Dumfries e Yann Bisseck hanno di recente speso parole al miele per Matteo Darmian, loro ex compagno all'Inter
VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Darmian gioca col cervello. Continuo a imparare da tutti visto che..."
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Denzel Dumfries e Yann Bisseck hanno di recente speso parole al miele per Matteo Darmian, loro ex compagno all'Inter, definendolo un vero e proprio maestro.
Dichiarazioni però interpretate in maniera polemica da Maurizio Pistocchi.
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