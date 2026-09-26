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Inizio da montagne russe per l'Inter Under 23 di Stefano Vecchi, che con tanti giovani promettenti si trova attualmente al sesto posto, in piena zona playoff del Girone C di Serie C. I giovani, appunto: tanti in rampa di lancio, dal talento e dal futuro assicurato, che si sono messi in mostra un po' con la prima squadra di Chivu nel precampionato e un po' in questo inizio di stagione tra i professionisti. Andiamoli a scoprire:

BOVIO

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Valutato con attenzione da Cristian Chivu nel corso del ritiro estivo in Germania per cui aveva scelto di convocarlo, Bovio ha già collezionato qualche panchina con la prima squadra. E dell'Under 23 è già protagonista. Quattro presenze da titolare su 6, ma le due gare saltate hanno una spiegazione: per l'esordio di Catania non è partito perché convocato in prima squadra, mentre ha saltato la sfida alla Casertana per squalifica. Classe 2008, difensore centrale, margini di crescita ancora inesplorati.

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