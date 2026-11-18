Maurizio Pistocchi ha espresso la sua opinione in merito al premio assegnato a Cristian Chivu per la stagione 2025/26. La "Panchina d'oro" riconosce i grandi meriti del tecnico nerazzurro, arrivato a guidare l'Inter dopo Simone Inzaghi. Il giornalista non è d'accordo con l'assegnazione e di questo ha discusso su X con i tifosi: CONTINUA A LEGGERE.