Secondo il giornalista sportivo il premio della Panchina d'oro lo avrebbe dovuto ricevere un altro allenatore
VIDEO / Chivu vince la Panchina d’Oro: “Inter favorita? Le etichette non mi piacciono”
Maurizio Pistocchi ha espresso la sua opinione in merito al premio assegnato a Cristian Chivu per la stagione 2025/26. La "Panchina d'oro" riconosce i grandi meriti del tecnico nerazzurro, arrivato a guidare l'Inter dopo Simone Inzaghi. Il giornalista non è d'accordo con l'assegnazione e di questo ha discusso su X con i tifosi: CONTINUA A LEGGERE.
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