Il portiere nerazzurro e la compagna Ludovica Martino hanno dato il lieto annuncio con un post sui social
VIDEO FCIN1908 / Inter, l'arrivo di Provedel in sede per la firma sul contratto
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Momento d'oro per Ivan Provedel. Dentro e fuori dal campo: prima la firma con l'Inter, ora la notizia che sarà di nuovo padre. Il neo portiere nerazzurro e la compagna, l'attrice Ludovica Martino, hanno dato il lieto annuncio con un post condiviso sui social: "Eravamo già felici. Poi abbiamo esagerato".
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