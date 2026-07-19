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Momento d'oro per Ivan Provedel. Dentro e fuori dal campo: prima la firma con l'Inter, ora la notizia che sarà di nuovo padre. Il neo portiere nerazzurro e la compagna, l'attrice Ludovica Martino, hanno dato il lieto annuncio con un post condiviso sui social: "Eravamo già felici. Poi abbiamo esagerato".

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Per Provedel si tratta del secondo figlio: nel 2021 era nato Alexander, frutto della relazione con la partner Giuditta Capecchi.