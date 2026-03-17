Fabio Ravezzani ha voluto commentare un episodio di Como-Roma, che ha visto protagonista il giocatore della squadra di Fabregas, Diao. L’espulsione provocata di Wesley e l’esultanza in faccia a Mancini: sono queste le due fotografie postate da Diao sul suo account Instagram. "Noi facciamo così”, ha scritto l'attaccante del Como, gettando altra benzina sul fuoco dopo la vittoria dei lariani contro la Roma nello scontro diretto per la Champions League. Ecco il duro commento di Fabio Ravezzani: CONTINUA A LEGGERE.