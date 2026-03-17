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fcinter1908 social Ravezzani non si dimentica Bastoni: “Diao che si vanta sui social non lo giustifica, ma…”

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Ravezzani non si dimentica Bastoni: “Diao che si vanta sui social non lo giustifica, ma…”

Ravezzani non si dimentica Bastoni: “Diao che si vanta sui social non lo giustifica, ma…” - immagine 1
Il duro commento dopo il post provocatorio del giocatore del Como
Redazione1908

Fabio Ravezzani ha voluto commentare un episodio di Como-Roma, che ha visto protagonista il giocatore della squadra di FabregasDiao. L’espulsione provocata di Wesley e l’esultanza in faccia a Mancini: sono queste le due fotografie postate da Diao sul suo account Instagram. "Noi facciamo così”, ha scritto l'attaccante del Como, gettando altra benzina sul fuoco dopo la vittoria dei lariani contro la Roma nello scontro diretto per la Champions League. Ecco il duro commento di Fabio Ravezzani: CONTINUA A LEGGERE.

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