Brutta batosta in amichevole per il Milan di Amorim, che perde contro il Chelsea per 3-0. Su X, Fabio Ravezzani ha fatto alcune considerazioni

Marco Macca
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Brutta batosta in amichevole per il Milan di Amorim, che perde contro il Chelsea per 3-0. Su X, Fabio Ravezzani ha fatto alcune considerazioni sui rossoneri e sulla Juventus, sconfitta nel test di Perth dall'Inter:

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Getty Images

"Dalle ultime amichevoli emerge che il primo problema, irrisolto, della Juve resta il portiere. Al Milan e Amorim potrebbe servire il bagno d’umiltà dopo l’umiliazione col Chelsea (3 gol, 3 pali e zero tiri importa)".

amorim

"Parlare di vincere campionato ed Europa League oggi non ha senso".

ravezzani

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