"Non prove ma suggestioni degradate anche a illazioni", si legge nel decreto

Redazione1908

Il decreto con il quale la Procura di Milano ha archiviato l'Inter nel caso arbitri parla chiaro: "Sul fondo delle iscrizioni, permangono ipotesi, talvolta suggestioni, che, prive di base probatoria (...), non hanno consentito neppure di elaborare compiute incolpazioni preliminari" e di "svolgere utilmente investigazioni di ogni genere"." Ecco come Fabio Ravezzani ha commentato la vicenda: CONTINUA A LEGGERE.

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