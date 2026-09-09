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Due errori fatali per l'Inter, che perde al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid subendo due gol su due disattenzioni dei singoli.

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E nelle ultime ore si è acceso il dibattito su chi sia il colpevole della prima rete dei Blancos tra Curtis Jones e Yann Bisseck. Questo il commento duro di Tancredi Palmeri contro chi addossa le colpe al tedesco.

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"Leggo la responsabilità del primo gol addossata su Bisseck. Questo vuol dire non capire nulla di calcio. È totalmente colpa di Jones che tocca ben 10 volte il pallone in un possesso normale, sale e riscende, si attira la pressione di 3 e la passa nella terra di nessuno dove Bisseck prova a metterci una pezza".