A causa della sosta delle Nazionali, sono state rinviate le partite dell'Inter Under 23 contro Giugliano e Scafatese: ecco quando si giocheranno
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Cambia il calendario dell'Inter U23, che non scenderà in campo nei prossimi due turni di campionato in coincidenza con la sosta per le Nazionali.
Come ufficializzato dal comunicato di Serie C Sky Wi-Fi, le due partite dei nerazzurri contro Giugliano e Scafatese, valide per la settima e ottava giornata del Girone C e in programma il 27 settembre e il 3 ottobre, sono state rinviate rispettivamente al 13 ottobre e al 27 ottobre.
Di seguito il nuovo programma:
7ª GIORNATA - Martedì 13 ottobre 2026, ore 15:00 Giugliano-INTER U23
8ª GIORNATA - Martedì 27 ottobre 2026, ore 14:30 INTER U23-Scafatese
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