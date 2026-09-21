A causa della sosta delle Nazionali, sono state rinviate le partite dell'Inter Under 23 contro Giugliano e Scafatese: ecco quando si giocheranno

Matteo Pifferi
vecchi

VIDEO FCIN1908 / Inter U23, Vecchi: "Visto il giusto atteggiamento. Abbiamo ragazzi di valore"

Cambia il calendario dell'Inter U23, che non scenderà in campo nei prossimi due turni di campionato in coincidenza con la sosta per le Nazionali.

FC Internazionale U23 v Calcio Foggia - Serie C
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Come ufficializzato dal comunicato di Serie C Sky Wi-Fi, le due partite dei nerazzurri contro Giugliano e Scafatese, valide per la settima e ottava giornata del Girone C e in programma il 27 settembre e il 3 ottobre, sono state rinviate rispettivamente al 13 ottobre e al 27 ottobre.

FC Internazionale U23 v Calcio Foggia - Serie C
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Di seguito il nuovo programma:

7ª GIORNATA - Martedì 13 ottobre 2026, ore 15:00 Giugliano-INTER U23

8ª GIORNATA - Martedì 27 ottobre 2026, ore 14:30 INTER U23-Scafatese

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