Cambia il calendario dell'Inter U23, che non scenderà in campo nei prossimi due turni di campionato in coincidenza con la sosta per le Nazionali.

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Come ufficializzato dal comunicato di Serie C Sky Wi-Fi, le due partite dei nerazzurri contro Giugliano e Scafatese, valide per la settima e ottava giornata del Girone C e in programma il 27 settembre e il 3 ottobre, sono state rinviate rispettivamente al 13 ottobre e al 27 ottobre.

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Di seguito il nuovo programma:

7ª GIORNATA - Martedì 13 ottobre 2026, ore 15:00 Giugliano-INTER U23

8ª GIORNATA - Martedì 27 ottobre 2026, ore 14:30 INTER U23-Scafatese